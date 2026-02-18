Бруклин Бекхэм порвал отношения с друзьями детства из-за семейного разлада

Фото: www.globallookpress.com/Christina Horsten/dpa

Это произошло из-за совета его крестного отца — шеф-повара Гордона Рамзи.

Семейный конфликт вокруг семьи Бекхэмов набирает новые обороты. Старший сын Дэвида и Виктории — Бруклин — отписался в соцсетях от своих друзей детства. Об этом сообщает Daily Mail.

Бруклин разорвал отношения с Холли и Джеком Рамзи. Это произошло всего через несколько дней после того, как их отец, знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, публично посоветовал крестнику «вспомнить, откуда он родом».

Разрыв с семьей

Ранее Бруклин перестал общаться с родителями, а также с братьями Ромео и Крузом и сестрой Харпер. В январе он опубликовал шестистраничное заявление в личном блоге. Бруклин обвинил Дэвида и Викторию в попытках разрушить его брак и в том, что они всегда ставили публичный имидж выше личных отношений.

«Всю мою жизнь родители контролировали то, как пресса освещала нашу семью», — написал он.

Дружба, которая сошла на нет

Бекхэмы и Рамзи дружат с начала 2000-х годов, когда обе семьи жили в США. Бруклин, Холли и Джек Рамзи выросли вместе, путешествовали, проводили каникулы на горнолыжных курортах и пляжах.

Теперь же Бруклин отписался от Холли Рамзи и ее брата-близнеца Джека. При этом он по-прежнему подписан на жену повара Тану и их младших детей.

Источник утверждает, что чета Рамзи очень любит Бруклина и расстроена происходящим. По словам инсайдера, Бруклин постепенно дистанцируется от друзей, с которыми общался до знакомства с женой.

Совет «не забывать корни»

В одном из интервью Гордон Рамзи признался, что продолжает переписываться с Бруклином и относится к нему с теплотой. Однако он подчеркнул: «Любовь слепа. Легко увлечься. Но все вернется на круги своя. Не забывай, где твои корни».

Он также добавил, что Дэвид — потрясающий отец. Рамзи призвал Бруклина помнить о семье: «Однажды у тебя не станет ни мамы, ни папы. Рано или поздно это случится».

Скандал со свадьбой

Многие претензии Бруклина связаны с его свадьбой с дочерью миллиардера Нельсона Пельтца — Николой. Он заявил, что мать в последний момент отказалась участвовать в создании платья невесты для церемонии, а также «перехватила» их первый танец под песню Марка Энтони.

По словам Бруклина, он чувствовал себя «неловко и униженно». Однако Рамзи, присутствовавший на церемонии, опроверг версию о скандальном эпизоде.

Демонстративное дистанцирование

Бруклин не участвовал в недавнем документальном сериале своей матери на Netflix, пропустил 50-летие отца и не появился на торжественной церемонии в Виндзорском замке.

По мнению близких к семье источников, конфликт во многом связан с его полной вовлеченностью в брак с Николой. Сам Бруклин утверждает, что лишь «ищет свой путь».

Пока же многолетняя дружба двух знаменитых семей оказалась под угрозой. Судя по всему, раскол становится все глубже.

