Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Консультации проходили в закрытом формате и стали продолжением серии встреч по поиску путей урегулирования конфликта.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной завершились в Женеве. Консультации проходили в закрытом формате.

Встреча продолжила серию обсуждений, посвященных поиску путей урегулирования конфликта. Второй день переговоров стартовал утром 18 февраля. Работа велась по политическому и военному направлениям, о чем ранее заявил глава украинской делегации, руководитель офиса президента Кирилл Буданов* и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин получает регулярные доклады о ходе консультаций. Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что делать выводы о результатах встречи преждевременно и необходимо дождаться официального завершения всех обсуждений.

Первый день третьего раунда переговоров прошел 17 февраля в отеле InterContinental Geneva. Он продолжался более четырех часов. Стороны проанализировали текущую ситуацию и обсудили возможные шаги по урегулированию.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны США участие приняли зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Украинскую делегацию возглавил Кирилл Буданов. В переговорах также участвовали представители оборонного ведомства и Генерального штаба.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.