Мишустин поручил ФАС усилить контроль за ценами на социально значимые товары

Упор был сделан не только на продукты питания, но и на тарифы ЖКХ.

Федеральная антимонопольная служба должна осуществлять непрерывный мониторинг цен на социально значимые категории товаров на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Тема была поднята в ходе рабочей встречи с главой ведомства Максимом Шаскольским. Премьер-министр подчеркнул необходимость жесткого контроля за тем, как именно бизнес формирует ценники на наиболее важную для населения продукцию.

«Очень важно, чтобы был обеспечен постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары», — подчеркнул глава кабмина.

Помимо продовольственного сектора, в зону особого внимания антимонопольщиков попала сфера жилищно-коммунального хозяйства. Мишустин указал на важность детального наблюдения за тарифами на услуги ЖКХ, что особенно актуально в период отопительного сезона.

По словам премьера, у профильной службы в настоящий момент есть все рычаги и полномочия для эффективного регулирования этих процессов. Шаскольскому было поручено лично курировать ситуацию в субъектах федерации и оперативно информировать правительство о любых выявленных нарушениях или необоснованном завышении платежей.

Отмечается, что еще в конце 2025 года контрольное ведомство проводило превентивную работу с участниками рынка. Тогда предпринимателей и руководителей торговых сетей официально уведомили, что проведение налоговых реформ, включая изменения по НДС, не может служить оправданием для пересмотра стоимости базовых продуктов питания.

Власти напомнили представителям бизнеса, что для льготных категорий товаров налоговая ставка сохранена на уровне десяти процентов. Любые попытки спекулятивного повышения цен повлекут за собой незамедлительные меры реагирования со стороны государства.

