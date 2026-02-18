В Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Ростовской области/gibdd161; 5-tv.ru

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

На трассе М-4 «Дон» столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области в Telegram-канале.

Авария произошла утром 18 февраля на 868-м километре трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.

По предварительным данным, виновником происшествия является водитель автобуса, двигаясь по первой полосе дороги, он не смог правильно рассчитать дистанцию относительно автомобиля впереди. Из-за чего два транспортных средства столкнулись.

«В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса. Все доставлены в центральную районную больницу по Миллеровскому району», — уточнили в ведомстве.

