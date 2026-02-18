Умер ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков

Фото: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин вручил фронтовику медаль «Золотая Звезда» в мае 2024 года в Кремле.

Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана, Герой России Ибрагим-Паша Садыков, скончался в возрасте 102 лет. О его смерти сообщил глава Рутульского района республики Давуд Сулейманов в Telegram-канале.

Руководитель муниципалитета выразил соболезнования родным и близким фронтовика. Он отметил, что Садыков прожил долгую и достойную жизнь и стал для земляков примером мужества и преданности Отечеству.

«Он навсегда останется в памяти земляков как человек исключительного мужества, чести и беззаветного служения Отечеству», — написал Сулейманов.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул в Дагестане. Он ушел добровольцем на фронт в 1941 году, воевал под Сталинградом и участвовал в Курской битве. Ибрагим-Паша был неоднократно ранен.

За проявленные на полях сражений отвагу и стойкость его наградили орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», медалью Жукова.

Президент России Владимир Путин вручил ветерану медаль «Золотая Звезда» в мае 2024 года в Кремле, присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы войны. Сам Садыков во время церемонии признался, что хотел бы отправиться в зону специальной военной операции (СВО), однако из-за возраста его не приняли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти ветерана Великой Отечественной войны Клеопатры Жуковой. Ей было 100 лет. Она хотела отправиться на фронт добровольцем в 16 лет, поэтому пришла в военкомат. Однако с первого раза ей отказали. Клеопатра осуществила задуманное через год при второй попытке, получив направление на курсы связистов.

