Криминальный налет в Приморье: мужчину похитили из собственного дома

В Приморском крае бандиты похитили мужчину из собственного дома

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неизвестные злоумышленники ворвались в частное владение и силой увезли человека на иномарке.

В городе Артеме Приморского края группа злоумышленников похитила местного жителя, насильно выведя его из собственного дома. Об этом сообщили в Следственном комитете по Приморскому краю.

Преступники ворвались в дом на улице Лазо. Они подавили сопротивление пострадавшего, после чего принудительно усадили его в автомобиль марки Toyota Prius и скрылись в неизвестном направлении. По данному факту уже начато официальное разбирательство.

Следственные органы инициировали возбуждение уголовного дела. Действия нападавших квалифицировали как похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Сотрудники правопорядка уже провели тщательный осмотр места происшествия в доме на улице Лазо, где были собраны необходимые улики. В рамках оперативных мероприятий следователи опрашивают свидетелей и очевидцев, которые могли видеть момент захвата или передвижение транспортного средства преступников.

Местонахождение похищенного гражданина остается неизвестным. Правоохранительные структуры региона ведут активный розыск подозреваемых и устанавливают все обстоятельства случившегося. Работа следственной группы направлена на установление мотивов совершения преступления и идентификацию личностей всех причастных к нападению.

Район, где скрылся серый автомобиль, патрулируется, а данные машины переданы всем постам полиции для оперативного задержания подозреваемых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.