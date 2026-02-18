Делегация РФ прибыла в отель InterContinental на переговоры по Украине
Мария Гоманюк 43 0
Фото, видео: Reuters/Pierre Albouy; Telegram/МИД России/MID_Russia; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Первая сессия продлилась более шести часов, в течение которых стороны детально рассматривали текущую ситуацию.
Продолжаются трехсторонние переговоры в Женеве. Российская делегация, под руководством Владимира Мединского и с Михаилом Галузиным в составе, прибыла на место проведения встречи.
Новость дополняется