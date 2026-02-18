Украина ввела санкции против Лукашенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На белорусского лидера наложили ряд ограничений, в том числе и запрет въезда на территорию Незалежной.

Украина ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко», — написал глава Незалежной.

Это накладывает на политика ряд ограничений: запрет на финансовые операции и въезд на Украину, блокирование активов, прекращение торговли и транзита. Кроме того, введен запрет на участие в приватизации и госзакупках, на операции с ценными бумагами и передачу технологий.

А Евросоюз ввел санкции против целого ряда публичных российских личностей: артиста балета Сергя Полунина, журналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Мирии Ситтель, а также рэпера Романа Чумакова.

