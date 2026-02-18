Новости с порога: мужчина убил жену шнурком и признался в этом вернувшемуся домой сыну

Sun: мужчина убил жену шнурком и признался в этом вернувшемуся домой сыну

Жертва и злоумышленник прожили вместе 30 лет.

В Великобритании 60-летний мужчина убил свою экс-супругу с помощью шнурка от ботинок, после чего спокойно сообщил об этом вернувшемуся сыну. Об этом сообщает издание The Sun.

Нападение произошло утром, когда мужчина дождался, пока трое его сыновей уйдут на работу. Он остался наедине с бывшей спутницей жизни и задушил ее шнурком от ботинка.

После содеянного преступник запер все двери и зашторил окна. Когда один из его сыновей приехал домой на перерыв, отец встретил его на подъездной дорожке со словами: «Я убил ее».

Молодому человеку пришлось пробираться в дом через окно ванной комнаты по лестнице, где он и обнаружил тело матери на полу.

Позже выяснилось, что злоумышленник тщательно планировал свои действия. Он припарковал машину вдали от дома и ждал подходящего момента.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания 23 года и четыре месяца после того, как он признал свою вину. Его дети в суде рассказали о том, что мужчина годами пытался манипулировать женой.

«Отец делал все возможное, чтобы контролировать и использовать маму, но она держала голову высоко. Она была замечательной матерью, и то, что ее отнял у нас наш собственный отец, — это то, что мы никогда не сможем принять или простить», — отметил нашедший тело женщины сын.

Братья также подчеркнули, что даже из тюрьмы мужчина продолжает терзать их.

Жертва и ее убийца прожили вместе 30 лет, однако в 2020 году отношения окончательно испортились. Мужчина съехал на яхту, но продолжал ежедневно приходить в семейное гнездо, требуя, чтобы жена стирала ему вещи и готовила еду.

В 2024 году женщина официально заявила о желании развестись и начала устанавливать личные границы. Тогда мужчина лишил ее средств к существованию, аннулировав страховки на дом и автомобиль.

Родственники вспоминают, что за несколько дней до трагедии настроение мужчины резко изменилось. Он ходил и насвистывал песенку о том, как он счастлив.

Сейчас сыновья активно сотрудничают с организациями по борьбе с домашним насилием, надеясь, что их история поможет другим женщинам вовремя распознать тиранию и избежать фатального финала.

