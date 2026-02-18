Умер автор песен «Золотые купола» и «Магадан» Михаила Круга

Фото: ВКонтакте/Ирина Круг/irinakrugofficial

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жизнь музыканта Владимира Бочарова была связана с тяжелыми испытаниями, связанными с его состоянием здоровья.

Композитор, поэт и исполнитель Владимир Бочаров — автор известных произведений в жанре русского шансона, написавший песни для певца Михаила Круга, ушел из жизни. Ему был 51 год. Про смерть музыканта сообщила певица Ирина Круг в соцсети.

Артистка отметила, что Бочаров сыграл ключевую роль в ее творческой судьбе. По ее словам, именно его искренние и глубокие песни стали отправной точкой ее большой сцены и нашли отклик у миллионов слушателей по всей стране. Среди таких произведений она выделила «Дорогу от души к душе» и «Первую осень разлуки», которые стали знаковыми для поклонников жанра.

«Светлой души человек, замечательный музыкант, и подлинный талант жанра городского романса! Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь», — написала артистка.

Также Бочаров сотрудничал с Михаилом Кругом. В результате этой работы появились популярные композиции, среди которых «Золотые купола», «Магадан» и «Мой друг», получившие широкую известность.

По информации Радио Шансон, Владимир Бочаров родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. Его жизнь была связана с тяжелыми испытаниями. Так, после несчастного случая и неудачной операции, которая привела к повторному перелому шеи, музыкант оказался парализован. Однако, несмотря на это, он продолжал творческую деятельность и боролся с болезнью, сохранив веру и преданность музыке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти писателя и литературного критика Дмитрия Бавильского. Он был заместителем главного редактора журнала «Уральская новь», а также работал завлитом в Челябинском театре драмы. К тому же Бавильский публиковал свои материалы в главных литературных журналах и СМИ.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.