В Челябинске задержали готовившего теракт по заданию Украины местного жителя

У подозреваемого обнаружили 1,5 килограмма взрывчатого вещества.

Сотрудниками ФСБ был задержан житель Челябинска, который планировал совершить теракт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Житель города Челябинск 2007 года рождения был задержан правоохранительными органами по подозрению в подготовке теракта под руководством спецслужб Украины.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин через мессенджер Telegram инициативно установил контакты с противником. По предоставленным куратором инструкциям он изготовил взрывное устройство для совершения диверсионно-террористического акта», — уточнили в ФСБ.

По адресу проживания задержанного были обнаружены и изъяты полтора килограмма самодельного бризантного взрывчатого вещества, средства связи с куратором, а также личный дневник на украинском языке, где велись записи, подтверждающие планы злоумышленника.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Покушение на террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Подозреваемый свою вину признал и сотрудничает со следствием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд приговорил двух подростков к семи и 7,5 года колонии за поджог военного вертолета на авиабазе в Омске. Данное преступление они совершили по просьбе куратора, который обещал им заплатить. Но вознаграждение преступники так и не получили.

