Украина своими действиями доказывает, что не стремится к миру.

Киевский режим целенаправленно совершает теракты в местах, где с высокой вероятностью могут пострадать дети. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это совершение террористических актов через подбрасывание этих мин „Лепесток“, через дроны, повторное возвращение на место преступлений, именно детские сады, школы, больницы, площадки, рынки и так далее», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия уже много раз доказывала, что действительно стремится к миру. В то время как противник демонтировал противоположную позицию и под различными предлогами отказывается от переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова назвала киевский режим международной террористической ячейкой с неонацистской идеологией. Притом они получают поддержку извне в виде оружия, финансов и политического содействия.

Также официальный представитель МИД РФ отреагировала на призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями. Она считает, что подобные заявления — это истерия с нацистской риторикой.

