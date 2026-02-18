В Крыму возрождают породу лошадей, исчезнувшую более ста лет назад

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Если эксперимент удастся, то прокатиться на скакунах смогут жители и гости полуострова.

Уникальную породу горных лошадей, которая исчезла еще в начале прошлого века, возрождают в Крыму. Облик селекционеры реконструируют по архивным записям и мемуарам путешественников, в том числе по воспоминаниям Александра Пушкина.

Породу собираются использовать в туризме. На этих лошадях путешественники смогут гулять по труднодоступным горным тропам. Все подробности — у корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

Выносливые, коренастые жеребцы. В их табуне 26 лошадей трех разных пород. Подбирали их не просто так — на кону большая задача.

— Это мама с дочкой.

Она родилась после скрещивания двух генотипов. А главная цель — возрождение вымершей еще в XIX веке породы крымской горной лошади, и достичь этого пытаются всего два человека — Александр и Селена, которые решили посвятить этому делу всю свою жизнь.

«Любуясь этой природой, мы стали изучать историю Крыма и узнали, что до XIX века в Крыму жила горная крымская лошадь. Она обладала уникальными качествами, и нам захотелось попробовать эту лошадь воссоздать», — рассказал владелец табуна Александр Зурбаганский.

Каждая порода среди этих по отдельности обладает теми же характеристиками, что и вымершая лошадь. Осталось только совместить их в одной особи.

— Мы хотим, чтобы лошади, кроме каких-то своих замечательных качеств, таких как неприхотливость, выносливость и добронравие, обладали еще и красотой.

Уникальную породу они воссоздают, основываясь на исторических описаниях. Писатель Иван Аксаков, например, называл эту лошадь «чудом», которое с легкостью способно скакать там, где человеку даже глаза открывать страшно. После посещения Крыма, упоминал этих животных и Пушкин: «По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших».

Считается, что они были помесью вымерших тарпанов и лошадей восточного типа. Раньше передвигаться по крымским горам без такого жеребца было невозможно, а сейчас в случае, если эксперимент удастся, ее планируют использовать в туризме. Главное — адаптировать их к местным условиям.

Дикая природа, чистый воздух и, самое главное, горы — в таких условиях возвращают к жизни вымершую породу. Каждый день эти лошади буквально вырабатывают характеристики, которые помогут им приблизиться к предку.

Но технически создать точно эту породу, конечно, не удастся. В мировой науке «воскрешением» вымерших видов занимаются не первый год, но удачных экспериментов не было еще ни разу. Даже относительно недавний случай с якобы возрождением «лютоволков» американской компанией, получивший широкую известность, оказался лишь мистификацией.

«Когда мы говорим про исследование генофондов, важно понимать, что это достаточно сложная задача, которая в данном случае будет требовать, например, наличие генотипов как лошадей созданной породы, так и генотипов лошадей утраченной породы», — отметила генетик Элина Солошенкова.

По сути, Александр с Селеной действуют исключительно путем селекции. На то, чтобы прийти к максимально близкому к вымершей породе варианту, могут уйти десятки лет. Но тут возникает закономерный вопрос: а для чего вообще это нужно?

«Заниматься воссозданием горной крымской лошади — это значимое для нашей семьи дело, потому что человек отдалился от природы, отдалился от взаимосвязи с животными, и поэтому стало очень много болезней, мы стали находиться в постоянном стрессе, переживаниях», — считает владелица табуна Селена Зурбаганская.

И как раз по задумке новые лошади должны быть гораздо спокойнее и дружелюбнее по отношению к человеку, что сделает их идеальными для «иппотерапии» — лечебной верховой езды.

Человек стал одной из главных причин вымирания этого вида, и, по мнению супругов, их долг — исправить ошибки прошлого. Если все-таки эксперимент удастся, то часть лошадей планируют выпустить на волю и сделать живой достопримечательностью Крыма.

