Адреналин под контролем: в российских квестах хотят запретить сцены пыток и опасные моменты

Данная индустрия никак не регулируется законом. При этом во время таких развлечений нередки травмы и увечья.

Новые правила готовят для квест-индустрии, которая законом пока вообще никак не регулируется. В частности, предлагается запретить в хоррор-играх сцены пыток и те, что представляют угрозу для жизни. Так как случаи травм и увечий во время таких развлечений нередки. О том, станут ли квесты безопаснее, — корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Это больше не просто испуг в темноте. Это переломанные кости, уголовные дела и сотни покалеченных судеб. Пока одни игроки платят за острые ощущения, другие расплачиваются здоровьем.

Индустрия развлечений, которая долгое время находилась в правовом вакууме, наконец-то попала в поле зрения законодателей. В Госдуму внесен законопроект, который должен, точно прожектор, подсветить все темные комнаты, где раньше царили только жажда адреналина и коммерческая смекалка.

«Это был заброшенный подвал, который находился в районе расселения, там, где нет запасного выхода. Валка огромного количества людей, то есть там ни пожарной никакой безопасности, ни санитарно-психологического контроля», — рассказала мать пострадавшей Оксана.

Сегодня у квестов нет даже собственного кода классификации экономической деятельности, чтобы посчитать, сколько таких «страшных комнат» разбросано по стране. Но цифры, которые всплывают из открытых источников, заставляют содрогнуться: за последние годы более девяти тысяч человек получили увечья, а СК возбудил 27 уголовных дел. Каждое такое дело — это чей-то крик, чья-то боль, которые не были предусмотрены сценарием.

«Мы не просто так взяли и написали этот законопроект. Мы долго обсуждали с экспертами, мы выезжали непосредственно на площадки. Если сейчас это не отрегулировано, в любой стройке могут организовывать эти игры. Закрывать дверь, а представьте пожар. Что делать? Ну вот, это трагедия», — отметил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

В Махачкале в комнате ужасов, где все должно было быть понарошку, начался самый настоящий пожар. Погибли две девушки, пришедшие за порцией адреналина, сгорели заживо. Одной из них было всего 19 лет.

В Петербурге обычный поход в квест обернулся для шестилетнего ребенка тяжелейшей травмой: в полутемной комнате мальчик сорвался с большой высоты. Результат падения — компрессионный перелом позвоночника.

«Нельзя заниматься любыми видами спорта, в том числе физкультурой в школе в течении двух лет. В течении двух лет нельзя кататься на велосипеде, санках, ватрушках, коньках», — рассказала мать пострадавшего мальчика Ирина Никитина.

Чтобы очередной любитель хоррора больше не наступал на грабли безнаказанности, законопроект вводит четкие определения.

«До этих документов в целом сферу квестов, которой десять лет исполнилось в прошлом году, не регулировало ничего, кроме МЧС, Роспотребнадзора и прочих регулирующих структур, которые в целом отвечают за безопасность в сфере развлечений в России. И, безусловно, был еще некий фактор агрегаторов. Если набираешь низкий рейтинг, мало баллов — ты просто вылетаешь, не получаешь брони. Соответственно, бизнес медленно умирает», — сказала пиар-директор агрегатора «Мир квестов» Анастасия Недумова.

Отныне квест — это не просто «комната ужасов», а регламентированное действо. В документе четко прописано, что такое «сюжетный контакт» и где находится «служебная зона».

«Этот документ не на выбор „хочу применяю, хочу не применяю“, а обязан применять, если он есть. Соответственно, данный федеральный закон в виде еще проекта направлен на то, чтобы сделать обязательным исполнение того, что написано в ГОСТах. И в этом основная ключевая разница», — сказал бывший владелец сети квестов, эксперт по квестам и геймификации Владимир Жиганов.

Главное, на чем настаивают авторы: смерть и пытки остаются только на экране. Сюжет не может содержать сцен реального нанесения увечий или имитации пыток, если это грозит здоровью. Любой физический контакт возможен только с согласия игрока и должен быть мгновенно прекращен по первому требованию.

