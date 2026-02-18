Ключевое расположение: как идет продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Успех строится из совместной работы танкистов, бойцов ГСМ и операторов БПЛА.

Продвигаются наши подразделения в Донецкой республике к одному из ключевых укрепрайонов ВСУ. Красный Лиман не случайно дал название целому направлению спецоперации. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

Но куда важнее географическое положение. Освобождение села создает прямую угрозу с севера для подконтрольных противнику Краматорску и Славянску. Как идет продвижение? В репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Открытые участки даже, если ЛБС не близко, по привычке проскакиваем быстро, пусть и не в пример скорости параллельно идущему СУ-30.

Впрочем, при появлении вражеского дрона-камикадзе немедленно выпрыгивать из машины советуют операторы БПЛА 25-й армии. Сами они предпочитают за целью не гоняться, а использовать засады.

«Дрон посадил и сидишь, выжидаешь. В ожидании находишься. И вот так по движущейся цели и работают. И она обездвиживается, они не пытаются как-то уехать. Ты поднимаешься, они видят, страшно становится, они останавливаются и просто все разбегаются», — рассказал боец 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Графин».

Сейчас все ожидают оттепель, особенно в южных регионах в Донбассе. И это может стать некоторой проблемой, которая немножко осложнит скорость продвижения. Почва мерзлая растает, превратится в вязкую глину.

За одни сутки на двух направлениях фронта группировка «Запад» уничтожает до 150 боевиков ВСУ. Бывает и больше, если в дело вступают расчеты САУ.

Даже такой брутальной технике не чужда сезонная мода.

«Замаскирована под любой вид сезона. То есть, если весна на дворе, то одевается грязная, под растаявший снег. Если зима, то соответственно, надевают белые масксети», — показал командир орудия САУ «Мста-С» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Сабля».

Работают по Красному Лиману, в котором пока крепко держится противник. К делу подключаются танкисты. Особый газотурбинный двигатель Т-80 позволяет им подобраться к закрытым позициям почти бесшумно.

«Встал — тебя не слышно, не видно. Ночью и днем можно. В этом его плюсы. И уходить на нем хорошо, не каждая „птичка“ его догонит вообще», — отметил командир танка 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Сержант».

Не меньше танкистов рискуют и бойцы ГСМ, подвозя горючее для наших боевых машин.

Вот из таких действий и складывается большой успех нашей армии, которая продолжает движение вперед.

