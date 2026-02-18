Секунды до трагедии: в Тюмени снег с крыши едва не убил бабушку и внука
Снежная глыба рухнула на бабушку с внуком в Тюмени
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Наледь опасно нависала над головами прохожих нескольких дней.
Рухнувший с крыши снег едва не убил бабушку с внуком в Тюмени!
Все произошло, когда малыша вывели на прогулку. Мать оставила сына у подъезда, а сама пошла выкидывать мусор. Через некоторое время из дома вышла бабушка. И в этот момент на пенсионерку с ребенком обрушилась глыба.
По счастливой случайности люди не пострадали. Жители говорят: наледь опасно свисала над головами прохожих несколько дней. И после перепада температур снег сам начал сходить с крыши.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Лянторе (ХМАО — Югра) прошло прощание с Данилом Набиуллиным — школьником, погибшим в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта. Трагедия потрясла весь город: проститься с мальчиком пришли родные, друзья, соседи и товарищи по команде.
Трагедия случилась вечером у крытого хоккейного корта «Штурм» в Лянторе. По данным регионального управления МЧС, с крыши спортивного объекта сошла снежная масса. Под завалами оказались двое детей 2013 года рождения.
Спасатели извлекли школьников из-под снега. Один ребенок скончался на месте, второй получил травмы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.