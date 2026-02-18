Суд приговорил двух подростков к 7 и 7,5 года колонии за поджог на авиабазе в Омске

Фото, видео: 5-tv.ru

Несовершеннолетним обещали за совершение этого преступления денежное вознаграждение, которое так и не выплатили.

Двух подростков суд признал виновными в совершении теракта. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Приговором Второго Восточного окружного военного суда (Новосибирска. — Прим. ред.) фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205 УК России („Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору“)», — уточнила она.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 7,5 года колонии. Кроме того, преступники обязаны возместить ущерб на сумму 668 миллионов рублей.

В сентябре 2024 года двое 16-летних подростков самостоятельно изготовили зажигательную смесь. После чего ночью проникли на территорию авиабазы в Омске и подожгли военный вертолет Ми-8.

Сделали они это по просьбе неизвестного куратора, с которым общались по переписке. Он за данное преступление обещал им 20 тысяч долларов. Деньги так и не были получены.

Поджог несовершеннолетние снимали на смартфон, а запись отправили куратору.

Злоумышленники были задержаны в течение суток после совершенного преступления сотрудниками правоохранительных органов.

* — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.