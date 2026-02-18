Трагедия во Владивостоке: ребенок поджег игрушку и устроил смертельный пожар

Фото: 5-tv.ru

В огне погибли маленькие дети.

Причиной возгорания в жилом доме во Владивостоке, в результате которого погибли трое несовершеннолетних, стало неосторожное обращение с источником огня. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Мешков.

Выяснить обстоятельства случившегося помогли записи с видеокамер, которые родители установили в квартире для дистанционного наблюдения за детьми.

«Есть запись, где четко видно, что здесь имела место шалость детей с огнем. В помещении была зажигалка, которой воспользовался ребенок и поджег игрушку, лежащую на кровати», — пояснил Мешков.

После этого пламя стремительно распространилось по всей площади комнаты. Дети, охваченные паникой, не сумели вовремя выбраться из ловушки и спастись от дыма и огня.

Трагический инцидент произошел 12 февраля, когда жертвами пожара стали дети в возрасте четырех, шести и девяти лет. Огонь повредил имущество на площади около 30 квадратных метров. Работу спасательных служб осложнил тот факт, что пожарные расчеты долгое время не могли подъехать непосредственно к многоэтажке. Свободному продвижению спецтехники помешали многочисленные легковые автомобили, оставленные жильцами на придомовой территории.

