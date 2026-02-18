В Туле агрессивные цыгане окружили здание морга с требованиями оживить умершего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Врачи несколько часов пытались реанимировать пациента под давлением толпы.

В поселке Плеханово Тульской области группа цыган окружила автомобиль скорой помощи, а в дальнейшем здание подстанции и морга, требуя воскресить умершего родственника. Об этом сообщил региональный портал 71.RU.

Инцидент произошел 16 февраля, когда медицинская бригада прибыла по вызову в местный табор. К моменту приезда специалистов молодой человек уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, причиной его ухода стала острая сердечная недостаточность.

Однако близкие покойного категорически отказались принимать факт смерти и силой удерживали врачей, требуя продолжать реанимационные мероприятия. Медики были вынуждены работать дефибриллятором на протяжении четырех часов, находясь в заблокированной машине. Осада прекратилась только после вмешательства сотрудников правоохранительных органов и местного цыганского барона, которые смогли убедить собравшихся в тщетности усилий.

После того как тело все же удалось транспортировать в морг, толпа переместилась к медицинскому учреждению и некоторое время оставалась у его стен, продолжая выражать недовольство. На текущий момент представители Следственного комитета по региону подтвердили, что инцидент зафиксирован, а проверку обстоятельств случившегося проводят органы полиции.

Ситуация находится на контроле у силовых структур, которые оценивают правомерность действий лиц, препятствовавших работе выездной бригады.

