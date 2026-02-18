Жизнь после смерти: откровения женщины, чье сердце не билось 24 минуты

Фото: 5-tv.ru

Произошедшее полностью изменило ее восприятие реальности и избавило от страха.

Американка Лорен Канадей перенесла остановку сердца и находилась в состоянии клинической смерти на протяжении 24 минут. Об этом сообщает издание Daily Star.

Трагедия произошла прямо дома, где супруг женщины и прибывшие медики отчаянно пытались вернуть ее к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации. После того как пульс удалось восстановить, пациентку экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Там она провела девять суток, из которых два дня находилась в глубокой коме под пристальным наблюдением врачей.

Несмотря на тяжесть состояния, Лорен утверждает, что во время отсутствия сердцебиения она не видела привычных по рассказам других людей ярких вспышек или длинных тоннелей.

«Я помню только чувство экстремального покоя», — рассказала она.

Это ощущение умиротворения сопровождало женщину еще долгие недели после возвращения в сознание. По словам пострадавшей, этот опыт полностью лишил ее страха перед кончиной. Теперь она воспринимает свою биографию как две абсолютно разные главы: существование до рокового инцидента и новую жизнь, начавшуюся после пробуждения в больнице.

Реабилитация была непростой, так как у женщины возникли временные провалы в памяти — она не могла вспомнить события недели, предшествовавшей сердечному приступу. Первое время ей было трудно говорить и писать, однако медики подтвердили, что когнитивные функции не пострадали безвозвратно.

Сейчас Лорен живет с установленным дефибриллятором, который служит постоянным напоминанием о хрупкости бытия. Она признается, что чувствует себя другим человеком, хотя внешне кажется абсолютно здоровой. Иногда она возвращается на то самое место в доме, где упала, чтобы вновь ощутить ту внутреннюю тишину, которую обрела за 24 минуты небытия.

