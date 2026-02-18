Называли разлучницей: Любовь Успенская про отношения с Борисом Щербаковым

Успенская: люди поверили в наш роман с Щербаковым после совместных клипов

Актер играл возлюбленного в двух клипах певицы.

Певица Любовь Успенская и народный артист РФ Борис Щербаков так убедительно сыграли любовь, что люди поверили в их роман. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама исполнительница на съемках своего нового клипа.

Актер был задействован в двух видео на песни в исполнении Успенской: «Карусель» и «Пропадаю я». После выхода клипов многие поклонники певицы были уверены, что у артистов не экранный, а самый настоящий роман.

Некоторые даже встречали знаменитость после концертов и обвиняли ее в том, что она увела мужа из семьи.

«Значит, люди поверили в нашу любовь. Я считаю, что если люди поверили, то значит, мы хорошо сыграли. Мы так играли, что даже забыли, что бывает разлука», — объясняла Успенская.

И сами композиции, и видео на них были настолько популярны, что некоторые стали узнавать Щербакова на улице именно после работы с певицей.

«Он говорил: «Я иду по Тверской (улице. — Прим. ред.), и идут две женщины и говорят: «Ой, смотри, это идет актер, который с Успенской в клипе снимался». А он говорит: «Черт побери! Я все-таки в стольких спектаклях сыграл, столько фильмов у меня. А меня помнят по клипу», — вспоминала исполнительница.

Певица призналась, что Щербаков ей понравился еще в то время, когда она жила в США. Артистка обратила на него свое внимание в фильме «Десять лет без права переписки». После чего ей повезло с ним поработать.

