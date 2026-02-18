Болельщиков фигуристки Петросян просили не поднимать плакаты с символикой России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

При этом пронести баннер на трибуны получилось без проблем.

Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян просили не поднимать плакаты с символикой России во время короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом ТАСС рассказала болельщица Наталья, пришедшая на соревнования.

По ее словам, проблем с тем, чтобы пронести этот плакат на трибуны, не возникло. Его сделали за 30 минут до поездки на соревнования.

«Нам сказали прикрыть часть плаката с российским флагом. А надпись „Адель“ с большим сердцем осталась», — сообщила Наталья.

Трехкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Играх. В личном женском турнире 18-летняя фигуристка набрала 72,89 балла.

Спортсменка выступила в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), без национальной символики.

Всего в короткой программе заявлены 29 участниц, а всего в соревнованиях Олимпиады принимают участие 13 российских спортсменов.

Произвольную программу Аделия представят 19 февраля. Сами Олимпийские игры проходят в Милане и продлятся до 22 февраля.

