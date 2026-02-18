Потепление близко? Когда ожидать последнюю морозную ночь в Москве

Метеоролог Леус: погода в феврале вернется к климатическим нормам

Март обещает быть относительно теплым месяцем.

Последняя холодная ночь зимы в Москве может прийти на среду, 18 февраля. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на 18 февраля в столице столбики термометров опустятся от -17 до -19 градусов. В Московской области показатели достигнут отметки -24 градуса в отдельных районах.

«В четверг нас ждет новая порция обильных снегопадов и температура порядка от -5 до -7 градусов», — добавил метеоролог.

По словам Леуса, температура в этом месяце вернется к климатическим нормам. До конца недели возможны небольшие снежные осадки и небольшие похолодания от -3 до -5 градусов.

До конца февраля, по словам эксперта, прогноз погоды благоприятный — сильные морозы с температурой до -20 или даже -15 градусов не придут в столичный регион.

«Ночью будут преобладать температуры от -7 до -12 градусов, днем — от -1 до -6», — добавил Леус.

Метеоролог спрогнозировал, что март окажется относительно теплым месяцем. Последняя морозная ночь — с 17 на 18 февраля, подытожил эксперт.

Ранее Гидрометцентр зафиксировал места на планете, где разница в температуре достигает почти 100 градусов. Станция «Восток» установила, что в Антарктиде — -55,8 градусов.

На втором месте — чукотское село Илирней, где столбики термометров упали до -52 градусов, а замкнул тройку лидеров якутский Оймякон, там метеостанция зафиксировала почти -49 градусов.

При этом самыми жаркими местами на планете в середине февраля стали Каир и Бейра, где воздух прогрелся до +42 градусов. В столице Нигера жара дошла почти до + 41 градуса.

