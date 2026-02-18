Холод снова застал врасплох: какая погода будет в Москве 18 февраля

В Москве и Подмосковье 18 февраля ожидается облачность и гололед

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Заморозки не собираются покидать столицу.

В среду, 18 февраля, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков, а также гололед. Такой прогноз опубликовали специалисты на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от –8 до –10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –15.

В Московской области дневная температура составит от –7 до –12 градусов, ночные значения могут упасть до –18.

Кроме того, ожидается восточный ветер. Он будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным и составит около 748–752 мм. ртутного столба.

Параллельно с московскими заморозками экстремальные погодные условия наблюдаются в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. В Мурманской области непогода застала врасплох сотни туристов, в том числе из Китая, которые оказались буквально в снежном плену.

В центральных регионах России, включая Тулу и Рязань, морозный период сменится обильными снегопадами, которые принесет очередной активный циклон. Постепенное погодное смягчение ожидается также на северо-западе страны.

В тоже время в Воронеже и Курске уже началась февральская оттепель. И это тоже стало проблемой. Пока одну половину страны засыпает снегом, другая начинает тонуть. На юге уже формируется новая угроза — сильнейший шторм. Так называемый «Черноморский молот» ударит 18 февраля по всем прибрежным городам от Сочи до Севастополя.

