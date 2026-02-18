«Могла умереть»: Любовь Успенская рассказала об ужасном завершении 2025 года

Фото, видео: Смольников Виталий/ТАСС; 5-tv.ru

Певица заверила, что все еще потихоньку приходит в себя.

Ушедший 2025 год стал для певицы Любови Успенской ужасным. Одна из причин — падение, которое чуть не привело к смерти. Об этом королева шансона рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках своего нового клипа.

«Начался (2026 год. — Прим. ред.), я бы сказала, что не совсем удачно. Потому что тот год был ужасный. Но тот года закончился у меня очень плохо. Я поломала руку, я упала», — поделилась артистка.

Успенская посетовала, что в тот период ей сделали две операции. Не успев восстановиться, она продолжала выступать на концертах. Перенести пришлось только один, но и тот она потом отработала. По словам артистки, ей делали множество уколов, чтобы снять боль.

Певица добавила, что еще вполне легко отделалась, ведь она могла умереть, если бы вовремя не подставила руку.

«Это было ужасно. И сегодня, наконец-то я прихожу в себя. То есть у меня и боли ушли, и настроение есть, и надежда на то, что все будет хорошо», — на позитивной ноте закончила артистка.

После этого случая Любовь Успенская решила, что самое главное, что есть голос, чтобы петь, а «остальное поправится».

До этого артистка признавалась, что ее не отпускает история шестилетней давности, связанная с дочкой. Певица до сих пор испытывает глубокую душевную боль от того ужаса, который с ней произошел и который она бы ни за что не пожелала испытать даже врагу.

