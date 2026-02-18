Макрон бежит, Трюдо боксирует: как западные политики поднимают свой рейтинг при помощи спорта

Фото, видео: Reuters/Francis Mascarenhas; 5-tv.ru

Французский лидер продолжает скрывать экономические проблемы своей страны за подтянутой фигурой.

В последнее время в Старом Свете дипломатия провокационных лозунгов или показательных акций среди высших европейских чиновников стала очень популярна. Если тебя считают стариком — пробеги марафон. Назвали слабаком — быстрее отжиматься с военными. И с этой точки зрения уже совсем по-другому выглядит пробежка Макрона, который сейчас с визитом в Индии. Все очень удивляются, зачем заниматься спортом в городе, о загрязненности которого ходят легенды? Это объяснит корреспондент «Известий» Виталий Ханин.

Потные футболки и удивленные прохожие. Он здоров, красив и уверен, что близок к народу. Но только на крупном плане. С другой камеры видно — ради этого короткого видео, снятого в городе, который занимает второе место по уровню загрязнения воздуха, перекрыли чуть ли не весь центр Мумбаи.

Пока он бежал, Моди уже готовил свою речь. Он упомянул, в частности, сотрудничество с Францией в торговой сфере — ведь недавно Индия добилась договоренности, которую уже называли матерью всех сделок. Почти полная отмена тарифов с Европой — теперь в Старый Свет хлынут дешевые индийские продукты, которые, видимо, добьют местных фермеров. Но вот что обсуждают сейчас на французском телевидении.

«Это удивляет, кого-то даже может шокировать. Он давно занимается боксом. И это не постановка ради кадра — это неправда. Он тренируется минимум два раза в неделю. Уже как минимум два-три года», — заявил ведущий французского телеканала.

Макрон до сих пор продолжает скрывать экономические проблемы за спортивной фигурой. Он и боксерские перчатки может надеть, и умеет стоять в планке, и регулярно отжимается рядом с военными.

Впрочем, весь этот показной спорт, кажется, рейтинга уже не добавляет. По большей части те, кто играл мышцами, а не мозгами, — уже стали бывшими. Даже несмотря на то, что их спортивность усиленно транслировали местные телеканалы и газеты.

Байден регулярно падал с велосипеда.

Шольц демонстрировал образ пирата, потому что споткнулся во время пробежки. Его низкий рейтинг мог соперничать разве что с нынешними цифрами Мерца.

Бразилец Болсонару плавал в бассейне, теперь ему доступны только прогулки в тюремном дворе.

Трюдо, экс-премьер Канады, так увлекался боксом, что даже показательно побил депутата.

Но это не помогло ему в экономике — за время его правления федеральный долг Канады увеличился вдвое. Тереза Мэй, когда-то премьер Англии, занимаясь скандинавской ходьбой, научилась профессионально убегать от журналистов.

Она в 2018-м не смогла ответить на вопрос, какие доказательства у Лондона в использовании новичка в Солсбери. Но добил ее в итоге Brexit. Потом был Борис Джонсон — тоже любитель пробежек, ну, и вечеринок во время ковида. Они и стали точкой в его карьере. Общая тенденция такова: они выбирают вид спорта или аристократичный, или наоборот — поближе к народу. И надеются на поддержку избирателей.

«В западных странах, особенно во Франции, Канаде, Испании, нередко к власти приходят довольно слабые лидеры. Они создают привлекательный образ, но не всегда заботятся о стране и ее проблемах, полагаясь на защиту системы. Они стараются показывать себя с лучшей стороны, чтобы понравиться всем. Это формирует искаженное представление о том, каким должен быть руководитель государства», — подчеркнул французский юрист Филипп де Вель.

Из современных политиков, демонстративно показывающих, как они при любой возможности окунаются в спорт, остается разве что Пашинян, любитель велопрогулок по Москве. Впрочем, эту акцию ему до сих пор припоминают. Да и выборов у него с тех пор не было.

Ну и, конечно, военные, как министр войны Пит Хегсет, который устраивает показательные тренировки чуть ли не раз в неделю. Впрочем, этим по работе положено.

«В 26-м году, конечно, избиратель прежде всего смотрит на соответствие своим политическим интересам политиков, а не то, как политик, там, поет, пляшет или занимается спортом. Если человек это делает слишком много, то это начинает вызывать смех», — заявил политтехнолог Олег Ведутов.

Во Франции сейчас миграционный кризис с целыми кварталами, куда нет ходу коренным французам. Политический кризис — составы правительств меняются, как круассаны на полках парижских пекарен. Социальный — пенсионная реформа расколола общество. И, конечно, экономический — фермеры бастуют по несколько раз в год. Да что там — во Франции сейчас буквально наводнение. Однако он приезжает в Мумбаи и бежит. От всех проблем, которые можно не решать, а забивать подкачанными ногами.