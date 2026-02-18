Первый день переговоров РФ, США и Украины в Женеве: главное

Фото, видео: Чеснокова Екатерина/ТАСС; 5-tv.ru

Встреча делегаций продлилась около шести часов.

Москва, Вашингтон, Киев в конференц-зале швейцарского отеля InterContinental. Это главное международное событие, за которым сегодня многие наблюдали, но еще накануне было известно, что встреча будет проходить за закрытыми дверями и переговорщикам лучше не мешать.

Впрочем, украинская делегация справилась и сама. Судя по некоторым утечкам, она раскололась на две противоборствующие фракции. Со стороны это выглядит как Умеров против Буданова*. И все это на фоне митинга, который устроили несколько десятков украинцев. Все-таки швейцарские пособия дают им много свободного времени. Из Женевы передает обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

«Первый же переговорный день оказался более, чем насыщенным. Вместо запланированных двух, встречи длились больше пяти часов. Круг тем широчайший — от ударов по энергетике до территориальных вопросов», — говорит Балдин.

Первыми со встречи уходят украинцы, и, видимо, там не все было гладко. У делегатов настроение явно не очень. Например, руководитель СНБО Украины Рустем Умеров отказался от комментариев.

Сегодня у украинцев солидная группа поддержки. Между отелем и зданием ООН митинг — здесь собрались люди в желто-голубых флагах, которые скандируют уже знакомое «stop killing Ukranians» — их слышно издалека.

Впрочем, такая риторика действует разве что на Киев и Брюссель. Из Вашингтона — здесь его снова представляет зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер — прямо намекнули: пора бы Украине уже на что-то решиться.

«Это серьезные переговоры. Все просто, на самом деле. Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров. Вот и все. И сейчас мы хотим, чтобы украинцы это поняли», — заявил Трамп.

Но поняли точно не все. Пока в лобби отеля съемочная группа ожидала окончания встречи, там был замечен Джонатан Пауэл — советник британского премьера Кира Стармера по безопасности. Украинцы заявляли: они хотят согласовать свои позиции с европейцами, но официально ни в одной переговорный группе их нет.

«Диалог идет прежде всего между Россией и США. Европа хотела сесть за стол переговоров, но ее туда не пригласили. Как показали Минские соглашения и все, что было после, она не самый надежный партнер», — отметил Балдин.

Это видят и по ту сторону океана, очень рассчитывая восстановить экономические отношения с Россией.

«Еще до того, как приступили к работе наши делегации, с американскими представителями встретился спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев. Он занимается прежде всего экономическими вопросами. Вашингтон уже не раз давал понять, что хочет строить бизнес с Москвой», — добавил Балдин.

Переговоры продолжатся утром 18 февраля. Российская делегация пока не делится инсайдами и просит подождать до завтра.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.