Папа года? Виталий Гогунский перепутал возраст своей дочери Миланы Стар

На актера тут же обрушилась волна хейта от поклонников его знаменитой наследницы.

Виталий Гогунский публично поздравил свою дочь Милану Стар с днем рождения. Однако есть загвоздка: папочка забыл, сколько лет исполнилось его ребенку. В Telegram-канале он написал, что дочка достигла совершеннолетия, хотя на самом деле девочке исполнилось всего 16 лет.

«Милусик, с совершеннолетием тебя! Скоро ты начнешь смотреть на мир самостоятельно и видеть все по-другому! Счастлив, что ты у меня есть! Ты чудо!» — поздравил дочку любящий отец.

Виталий Гогунский перепутал возраст дочери. Telegram/ Виталий Гогунский /gogunsky_v https://t.me/gogunsky_v\

Однако Милане исполнилось не 18 лет, как считает папа, а 16. В комментариях под трогательным поздравлением буквально развернулось два «лагеря»: одни подписчики указали Гогунскому на курьезную ошибку, другие отметили, что 16 — это «первое совершеннолетие», когда уже многое разрешено.

«Да он даже не знает, сколько ей лет», «С каким совершеннолетием? Вы не знаете, сколько дочери лет или не знаете, когда наступает совершеннолетие? Кузя и в Африке Кузя», — захейтили звезду «Универа» в соцсетях.

Ранее актриса Анна Хилькевич встала на сторону Гогунского после его резонансного интервью, которое вызвало бурную реакцию в сети. Она подчеркнула, что знает коллегу как друга и партнера по проекту и не готова судить его по громким высказываниям.

Скандал вокруг того самого Кузи из «Универа» начался в мае 2025 года после его участия в YouTube-шоу «Краснова знает». Легкий формат разговора неожиданно перешел к теме отношений и ролей мужчины и женщины.

Гогунский заявил, что женщины всегда проявляли к нему интерес, поэтому он никогда не стремился их завоевать. Актеру нравятся яркие и уверенные в себе женщины с «царским вайбом». Он подчеркнул, что в паре именно женщина должна поддерживать позитивную атмосферу.

Если же она не в настроении, артист посоветовал ей «сразу идти в сад». По его мнению, женщина не имеет права при мужчине находиться в негативе.

После выхода интервью соцсети буквально взорвались от коммнтариев. Большинство пользователей обвинили Гогунского в сексистских установках и устаревшем представлении о распределении ролей в отношениях.

