«Разбивали коленки»: Коноплев о съемках в экшен-сценах фильма «Король и Шут. Навсегда»

Творческий процесс был насыщен сложными трюками и активными сценами.

Актер Владислав Коноплев, исполнивший роль Князя в фильме «Король и Шут. Навсегда», признался, что работа над картиной оказалась физически непростой. Об этом он сообщил в разговоре с 5-tv.ru на премьере ленты в Санкт-Петербурге.

По словам артиста, съемочный процесс был насыщен сложными трюками и экшен-сценами. Команде приходилось выполнять многочисленные драки, сцены с подвесами и полетами. Коноплев отметил, что во время работы актеры нередко получали травмы — разбивали колени и руки, однако продолжали съемки.

«Это же фэнтези, там вообще треш. Мы работали жестко, падали, разбивали коленки, руки. И дальше работали. Там экшен-сцен очень много: драки, подвесы, летания. Все, что угодно», — сказал актер.

Фильм выполнен в жанре фэнтези с элементами гротеска, что и потребовало особой самоотдачи от всей команды. Также Коноплев с юмором добавил, что быстрее всего ему удалось «сработаться» с силиконовой головой — реквизитом, использованным в одной из сцен.

«С силиконовой головой (Сработались быстрее всего из съемочной группы. — Прим. ред.)», — с широкой улыбкой отметил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе трейлера фильма «Король и Шут. Навсегда». По сюжету картины панк-вселенная оказывается на грани уничтожения. Волшебный мир разрушается под натиском мертвецов, возвращенных к жизни безумным Некромантом. Противостоять ему способны лишь его создатели — Горшок и Князь, друзья, которых разделила смерть.

