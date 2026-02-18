Лайки дорожают квадратными метрами: как соцсети «переписывают» цены на аренду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Демонстрация достатка порой становится поводом для пересмотра условий договора.

Показ «красивой жизни» в социальных сетях может спровоцировать арендодателя повысить цены на жилье. Об этом в беседе с Life.ru рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, практика действительно насчитывает случаи, когда именно демонстрация достатка становилась поводом для пересмотра условий договора, несмотря на фиксированную цену на весь срок аренды.

«Арендодатели тоже люди неглупые и понимают: если их цена рыночная, просто так повысить ее не получится. Наверное, есть те, кто любит считать чужие деньги», — отметил эксперт.

Однако зачастую излишняя жадность часто оборачивается против самих владельцев — любая попытка поднять арендную плату просто за показ успеха приводит к тому, что жилец просто съезжает.

В ином положении находятся те, кто снимает квартиру значительно ниже рынка. Например, если квартира сдается на несколько десятков тысяч рублей ниже при реальной стоимости, то вид материального благополучия жильца может подтолкнуть владельца резко повысить цену.

Риелтор подчеркнул, что большинство договоров в России заключаются на 11 месяцев во избежание регистрации обременения в Росреестре, ограничивающая права собственника на продажу или иные манипуляции с недвижимостью.

Краткосрочный формат позволяет владельцу пересматривать цену по истечении срока, а арендатору легко сменить локацию, если требования собственника его не устраивают.

Что касается сдачи в аренду ипотечной квартиры, то российское законодательство этого не запрещает. Однако на практике банки часто включают в кредитный договор ограничивающие условия. Как правило, сдача в аренду либо прямо запрещена, либо разрешена только с письменного согласия банка.

При этом ограничения не коснутся жилья в рамках льготных ипотечных программ (семейной, IT и других). Другое дело — использование материнского капитала. Сдача купленной с его помощью квартиры может вызвать вопросы у органов опеки, если это ухудшит условия проживания ребенка.

