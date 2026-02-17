«Огромное удовольствие»: фигуристка Петросян о короткой программе на ОИ-2026

Фигуристка Аделия Петросян: не ощущаю давления со стороны соперниц на ОИ-2026

Перед стартом спортсменка загадала получить оценку в определенном диапазоне.

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что не испытывала волнения во время выступления в короткой программе на Олимпийских играх-2026. Об этом спортсменка рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Петросян, стартовавшая под вторым номером, уверенно справилась со всеми заявленными элементами. В ее прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип — тройной тулуп. По итогам выступления спортсменка набрала 72,89 балла.

Фигуристка отметила, что прокат для нее прошел спокойно, а сама она получила удовольствие от выхода на лед и надеется, что зрители разделили эти эмоции.

«По ощущениям, все прошло спокойно, я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась», — отметила она.

По словам Аделии, перед стартом она загадала получить оценку в диапазоне от 72 до 74 баллов — итоговый результат оказался практически в середине задуманного.

«Загадывая желание, я попросила от 72 до 74 баллов. Прямо посередине и получилось», — поделилась Петросян.

К тому же спортсменка подчеркнула, что пока не ощущает давления со стороны соперниц. Это она связала с тем, что редко пересекается с другими участницами во время разминок и не проживает в олимпийской деревне. Петросян добавила, что предпочитает готовиться к выступлениям отдельно, в спокойной обстановке, рядом со своим тренером.

«Я очень люблю — что здесь, что в России, отделяться от всех и разминаться в своем уголочке со своим тренером», — объяснила фигуристка.

Произвольную программу в женском одиночном катании на Олимпиаде представят 19 февраля.

Ранее, писал 5-tv.ru, фигуристка Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу на ОИ в Италии. Спортсменке 18 лет и она является трехкратной победительницей чемпионата России и финала Гран-при России.

Всего в соревнованиях Олимпиады принимают участие 13 российских спортсменов. Сами Игры продлятся до 22 февраля.

