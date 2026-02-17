Фигуристка Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу на ОИ в Италии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат.

Чемпионка России Аделия Петросян получила 72,89 балла за короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Фигуристка выступила во вторник вечером под вторым стартовым номером и без ошибок выполнила все элементы.

В рамках проката спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судьи оценили выступление Аделии в 72,89 балла. Всего в короткой программе заявлены 29 участниц.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля. Сами Игры проходят в Италия и продлятся до 22 февраля.

Петросян 18 лет. Она является трехкратной победительницей чемпионата России и финала Гран-при России. Всего в соревнованиях Олимпиады принимают участие 13 российских спортсменов.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии. Гуменник чисто исполнил произвольную программу 13 февраля. Он набрал 184,49 балла. Фигурист выступал под 13-м стартовым номером. В общем после короткой и произвольной программ Гуменник получил от судей 271,21 балла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.