Никаких комков и «резины»: шеф-повара раскрыли секрет идеальных блинов

Они получиться только у тех кулинаров, которые знают последовательность смешивания муки с другими ингредиентами.

Блинное тесто не должно содержать комочки, а для этого важно правильно вводить муку и соблюдать последовательность смешивания ингредиентов. Про то, как создать идеально гладкое тесто, написали в aif.ru.

Блины считаются одним из самых простых блюд, особенно в период Масленицы, так как молоко, яйца и мука есть почти в каждом доме. Однако именно мука чаще всего становится причиной плотных комков, которые сложно размешать даже венчиком. Шеф-повара, с которыми связалось издание, посоветовали сначала соединять яйца с мукой до густой массы и только потом постепенно разбавлять ее молоком.

Эксперты отметили, что ключевую роль играет качество продукта. Лучше выбирать пшеничную муку высшего сорта или с пометкой «экстра». Первый сорт, цельнозерновая и другие виды могут повести себя непредсказуемо. Просеивание допустимо, но не всегда обязательно. Так, в том случае, если мука сухая и свежая, ее можно вводить небольшими порциями, постоянно перемешивая. Влажная и тяжелая мука, напротив, может образовывать комки даже после просеивания.

Шеф-повар Дмитрий Богачев отметил, что со временем изменил привычную технологию приготовления. Если раньше он добавлял муку в молоко, а затем процеживал тесто через сито, то теперь действует иначе. Сначала эксперт смешивает яйца с солью и сахаром, затем в эту массу постепенно вводит муку до получения плотного однородного теста. И только после этого он разбавляет смесь молоком до нужной консистенции. По его словам, такой способ позволяет полностью избежать комков.

Повар также отметил, что увеличенное количество яиц делает блины более эластичными и плотными. На килограмм теста он использует примерно шесть яиц — это придает готовым изделиям гладкую текстуру без лишних пузырьков.

Помимо базовой технологии, шеф-повара предложили разные варианты приготовления теста.

Блины на молоке и сметане

В этом случае сухие ингредиенты смешиваются отдельно, затем к ним постепенно добавляется яично-сметанная смесь. После формирования густой основы вводится молоко комнатной температуры и растительное масло. Тесту дают «отдохнуть» десять минут перед выпеканием.

Необходимые ингредиенты: 400 граммов муки пшеничной, восемь граммов соли, 70 граммов сахара, четыре яйца, литр молока, 200 граммов сметаны, 20 граммов масла растительного и десять граммов масла сливочного.

Блины на молоке и кипятке

В молочную основу с яйцами постепенно нужно добавлять муку, затем тонкой струей влить кипяток, активно перемешивая. Тесто настаивается примерно за час, после чего его следует выпекать до золотистой корочки.

Необходимые ингредиенты: литр молока, 200 миллилитров кипятка, шесть яиц, 50 миллилитров растительного масла, 300 граммов муки, 40 граммов сливочного масла, а также соль и сахар.

Блины на мацони и горячем молоке

Ингредиенты комнатной температуры нужно соединить и перемешать, затем добавить горячее молоко. Выпекать такие блины рекомендуется на хорошо разогретой сковороде, так как тогда они получатся пышными и с характерными отверстиями.

Необходимые ингредиенты: 175 граммов мацони, два яйца, 100 граммов муки, 30 граммов сахара, два грамма соды, два грамма соли, 30 граммов растопленного сливочного масла, 20 миллилитров растительного масла, 175 миллилитров горячего молока.

Специалисты подчеркнули, что главный секрет идеальных блинов состоит в правильной последовательности смешивания и постепенном введении жидкости. Именно это позволит добиться гладкой текстуры без лишних усилий и дополнительных процедур.

