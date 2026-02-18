«Более полезный»: Иван Добронравов про роль антагониста

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Практически в каждом произведении есть антагонист, препятствующий главному герою. Именно через его поступки читатель или зритель погружается в анализ.

Актер Иван Добронравов на московской премьере фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своей работе над образом антагониста и объяснил, почему считает подобные роли особенно интересными.

Картина режиссера Антон Богданов основана на реальных событиях и посвящена подвигу сотрудников Ленинградского зоосада в годы блокады. «История спасения бегемота по кличке Красавица» стала символом человечности и самоотверженности людей, которые, несмотря на голод и постоянную угрозу жизни, продолжали заботиться о животных. На этом фоне персонаж Добронравова представляет иную позицию — взгляд человека, руководствующегося противоположными мотивами.

По словам актера, само понятие «антагонист» часто воспринимается упрощенно — как обозначение злодея. Однако в драматургии оно имеет более точное значение.

«Антагонист — это человек, который руководствуется противоположными мотивами и помыслами, нежели главный протагонист. Это очень интересная задача. Потому что, если вы посмотрите кино, зачастую антагонист более выпуклый и интересный персонаж, чем протагонист», — отметил Добронравов.

При этом актер подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы оправдывать отрицательные поступки. По его мнению, дело в драматургической сложности.

«В плохих, непростых поступках больше вопросов, нежели когда ты делаешь хороший поступок. В хорошем как будто бы больше ответов», — сказал Добронравов.

Добронравов объяснил, что в условиях войны и блокады каждый человек сталкивается с внутренним конфликтом — между страхом, желанием выжить и необходимостью сохранить человеческое достоинство. Его герой — не карикатурный злодей, а человек, оказавшийся перед сложным нравственным выбором.

Актер отметил, что именно через подобные роли можно исследовать человеческую природу во всей ее неоднозначности. Зрителю важно видеть не только героизм и жертвенность, но и сомнения, страхи, противоречия, которые сопровождают любой экстремальный период.

Фильм «История спасения бегемота по имени Красавица» показывает не только подвиг сотрудников зоосада, но и сложность человеческих характеров в условиях трагедии. История Красавицы — это не только рассказ о спасенном животном, но и о людях, которые ежедневно принимали решения, определявшие их внутренний облик.

Премьера картины прошла в эмоциональной атмосфере и собрала актеров, создателей фильма и гостей. Первые зрители отмечали, что наличие в сюжете конфликтных персонажей делает историю более живой и правдоподобной. По их мнению, именно драматическое напряжение между разными взглядами усиливает главный посыл фильма — напоминание о том, что человечность всегда является выбором.

Иван Добронравов подчеркнул, что антагонист — это не просто противник главного героя, а важная часть драматургии, без которой невозможно раскрыть масштаб истории. Работа над таким образом, по его словам, требует не осуждения персонажа, а попытки понять его мотивацию и внутреннюю логику.

Таким образом, в «Истории спасения бегемота по имени Красавица» роль Добронравова стала не просто элементом конфликта, а важной составляющей общего разговора о человеке — о том, как разные мотивы и страхи проявляются в тяжёлые времена и какие вопросы остаются без однозначных ответов.

