Итоги программы «Основы российской государственности» подвели в Москве

Фото: Народный фронт

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К обучению подключились 47 крупных компаний ключевых отраслей экономики, среди которых оказались «Транснефть», «Газпром» и «Ростех».

В Национальном центре «Россия» при поддержке Народный фронт прошел заключительный день образовательной программы «Основы российской государственности». Обучение организовали для сотрудников крупнейших российских компаний и ориентировались на повышение эффективности общественно-политической работы в корпоративной среде в преддверии избирательной кампании 2026 года.

В программе приняли участие более 1,5 тысячи человек из 88 регионов страны, в том числе из российской столицы, промышленных центров и новых субъектов РФ. К обучению подключились 47 крупных компаний ключевых отраслей экономики, среди которых оказались «Транснефть», «Газпром», «Ростех», «Россети» и «Российские железные дороги».

Финальный день прошел в формате пленарной дискуссии с участием представителей федеральной власти и экспертного сообщества. Обсуждались вопросы взаимодействия государства и бизнеса, а также роль корпоративного сектора в обеспечении прозрачности и легитимности выборных процессов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев отметил, что партия аккумулирует общественные запросы и трансформирует их в конкретные решения, отраженные в «Народной программе». Он напомнил о волонтерской деятельности в период пандемии и о гуманитарной миссии с начала специальной военной операции (СВО).

К тому же Медведев сообщил, что с 2022 года было принято более 150 профильных законов в поддержку участников СВО. По его словам, важной частью будущей кампании станет отчет о выполнении программных обязательств и реализации национальных приоритетов.

Первый вице-премьер Денис Мантуров обозначил ключевые направления технологического развития. Он подчеркнул, что с 2022 года выпуск станков в России вырос почти втрое, а в реестре отечественной промышленной продукции сегодня насчитывается свыше 1,1 тысячи моделей.

Кроме того, 11 российских компаний уже производят промышленные роботы, а еще несколько образцов завершают испытания. Среди приоритетов также назвали химическую отрасль, биотехнологии, микроэлектронику, электронное машиностроение и космические сервисы, а также подготовку квалифицированных кадров.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил достижения в сфере цифровых платформ. По его словам, российские маркетплейсы входят в десятку крупнейших в мире и расширяют присутствие в странах Азии и Африки. Он подчеркнул, что Яндекс работает в 35 странах и конкурирует с глобальными корпорациями. Россия, как он добавил, входит в число трех государств наряду с США и Китаем, которые обладают технологическим суверенитетом в сфере интернета и цифровых сервисов.

Председатель Центральная избирательная комиссия РФ Элла Памфилова подчеркнула, что за последнее десятилетие в стране сформировалась устойчивая система избирательных комиссий, представляющая широкий спектр общественных и политических сил. По ее оценке, система демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним вызовам.

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что все участники успешно прошли итоговое тестирование. Он отметил, что одной из самых обсуждаемых тем стали санкционные ограничения и способность отечественной промышленности наращивать производство как для оборонного комплекса, так и для гражданских отраслей.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подчеркнул практическую ценность подобных образовательных форматов для бизнеса. По его словам, обучение прошли 250 сотрудников из 18 холдингов корпорации.

К тому же участники программы отметили содержательность курса и возможность напрямую задать вопросы представителям власти. По их мнению, подобные дискуссии позволяют лучше понимать стратегические приоритеты государства и актуальные вызовы.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин поручил создать условия для студенток‑матерей. Проходящие обучение в высших учебных заведениях студентки, рожающие детей во время получения образования, нуждаются в дополнительных мерах поддержки, что отметил российский лидер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.