Питание для мозга: какие продукты вызывают депрессию

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пищевые привычки могут стать причиной серьезных неврологических заболеваний.

Неправильное питание существенно повышает риск развития депрессии, болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний. Как сообщило издание aif.ru, результаты исследования подтвердили ученые Сеченовского Университета.

«Риск развития целого ряда неврологических болезней, от депрессии и мигрени до болезни Альцгеймера и деменции, возрастает, когда человек неправильно питается, недополучает или, наоборот, „перебирает“ с пищей тех или иных веществ. Диетические нутриенты и пищевое поведение — одно из важнейших условий здорового долголетия», — рассказал профессор Алексей Данилов, заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования.

Исследование подтвердило, что среди продуктов, вредных для нервной системы, лидируют ультраобработанные: фастфуд, чипсы, сладкие напитки и полуфабрикаты. Эти продукты вызывают окислительный стресс, нейровоспаление и нарушают работу митохондрий, что напрямую связано с развитием депрессии и болезни Альцгеймера.

Однако ученые выделили и целый ряд продуктов, которые способствуют защите мозга. К ним относятся жирная рыба и морепродукты, богатые Омега-3 кислотами, а также мясо, яйца и бобовые, которые необходимы для выработки нейромедиаторов, влияющих на эмоциональное состояние.

Особое внимание уделено продуктам с высокой «нутриентной плотностью» — субпродукты, икра и листовая зелень, которые помогают защитить мозг от дегенеративных заболеваний.

Для поддержания здорового микробиома, который непосредственно влияет на функции мозга, ученые порекомендовали употреблять продукты, богатые клетчаткой — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, а также пребиотики и психобиотики, которые помогают улучшить когнитивные функции и поддерживают нервную систему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.