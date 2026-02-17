«Вызывают грусть»: Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса

Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса

После смерти музыканта актриса стала управлять его наследием.

Жена певца Элвиса Пресли — Присцилла — призналась, что до сих пор включает дома его песни. При этом, каждая из них возвращает ее к болезненным воспоминаниям. Об этом сообщает Radar Online.

Во время выступления в Поттстауне в рамках своего тура 80-летняя актриса откровенно рассказала поклонникам, что по-своему переживает утрату бывшего супруга.

«Я слушаю Элвиса дома. Но все эти песни вызывают у меня грусть», — поделилась Присцилла.

Песни, которые до сих пор ранят

Присцилла не раз говорила, что композиции Don’t, Just Pretend, I Can’t Help Falling in Love и It’s Now or Never имеют для нее особое значение. Последняя, по ее словам, была любимой песней самого Элвиса.

По воспоминаниям кантри-исполнительницы Долли Партон, в день окончательного оформления развода Элвис тихо напел Присцилле ее песню I Will Always Love You. Этот момент она так и не смогла забыть.

Любовь, начавшаяся слишком рано

Их история — одна из самых известных и противоречивых в мире шоу-бизнеса. Они познакомились в 1959 году в Германии: ему было 24, ей — всего 14. Спустя годы Присцилла переехала в США, а 1 мая 1967 года они поженились в Лас-Вегасе.

По воспоминаниям Присциллы, секса до свадьбы не было. Элвис ждал ее совершеннолетия и часто проверял ее на девственность.

В 1968 году у пары родилась дочь Лиза-Мари. Брак продлился шесть лет. В 1973 году супруги развелись, но сохранили теплые отношения. Элвис умер в 1977 году в возрасте 42 лет.

Лиза-Мари скончалась от остановки сердца в 2023 году, когда ей было 54 года. У Присциллы осталась внучка — актриса и модель Райли Кио.

После смерти Элвиса

После смерти музыканта Присцилла стала управлять его наследием. Она превратила поместье Graceland в один из самых посещаемых домов-музеев США.

