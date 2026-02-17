«Из грязи в князи»: Евгения Ахременко жестко прошлась по третьей супруге Соловьева Анастасии Лариной

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Актриса предостерегла всех мужчин, которые бросают жен ради любовниц.

Третья жена актера Константина Соловьева, Анастасия Ларина, строит из себя жертву после их отношений, хотя должна была быть благодарна ему. Об этом заявила актриса и вторая жена артиста Евгения Ахременко корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дополнительное время».

«Если получить хорошую пиарщицу, то можно любую историю своих не очень чистых деяний развернуть и сделать из себя жертву, что и произошло. Теперь мы имеем „бедную“ Анастасию Ларину, которая „страшно“ переживала за моих детей. Так хотела им помочь, но „злобный монстр“ Соловьев закрыл ее, не давал ей работать!» — возмущается актриса.

Ахременко назвала все эти заявления третьей жены Соловьева «плохой актерской игрой и пиаром» и предостерегла всех мужчин, которые бросают жен ради любовниц.

«Дорогие и не очень умные мужчины, которые уходят от своих жен к таким девушкам: фиксируйте все! Потому что, если вы „из грязи в князи“ взяли женщину, то „спасибо“ она вам за прошедшие годы не скажет», — сказала артистка.

В итоге мы имеем «бедную и несчастную» девушку, которую жалеет полстраны, отмечает Ахременко. Актриса добавила, что у Анастасии сейчас в личной жизни все неплохо: она уже встречается с танцором по имени Александр, и живет он как раз в той квартире, за которую она борется с Константином.

«Если ты что-то сделала и хочешь получить какое-то прощение у меня, ну наберись ты смелости! Скажи: «Да, я сделала столько дряни! Да, это я! Вот за это я извиняюсь», — добавляет Ахременко, говоря о Лариной.

Актриса называет ошибочной тактику Лариной и ее пиар на образе жертвы и считает, что ей больше неоткуда брать внимание публики. Однако Ахременко призывает бывшую супругу Соловьева быть ему благодарной за то, какую хорошую жизнь он ей дал.

Актер Константин Соловьев оказался в центре скандала после заявления его третьей жены Анастасии Лариной о том, что он выгнал ее с детьми из дома и хочет отобрать у них квартиру.

По информации из СМИ, отношения пары начались в 2013 году, когда он был еще женат на Евгении Ахременко. В 2017 году актриса открыто рассказала об измене супруга на всю страну в телепередаче. Соловьев бросил ее вместе с детьми ради Анастасии, однако и их брак долго не продержался: в 2024 году Константин женился уже на своей поклоннице Валентине, которая младше его на 19 лет.

Константин публично отрекся от своих общих сыновей с Евгенией, но Валентина смогла наладить отношения с актрисой, и Соловьев вновь стал видеться с детьми.

