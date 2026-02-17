В Пулково задержали главу Комитета по государственным закупкам Петербурга Дениса Толстых

Фото, видео: © РИА Новости/Ирина Мотина; 5-tv.ru

По данным следствия, он вместе с подчиненными помогал компаниям получать выгодные госконтракты.

Громкий коррупционный скандал с участием сразу нескольких госструктур разгорелся в Петербурге. Сегодня в аэропорту Пулково оперативники задержали председателя местного комитета по госзакупкам. Как считает следствие, он вместе с подчиненными помогал фирмам получать выгодные госконтракты. Причем некоторые из них так и не были исполнены до конца.

И как выяснили следователи, в этом деле замешаны еще и сотрудники антимонопольной службы. Корреспондент «Известий» Егор Еперев разбирался в преступной схеме.

На этом фото Денис Толстых получает награду — сертификат национального рейтинга прозрачности закупок. И вот, спустя всего два месяца, он уже в статусе главного подозреваемого в организации преступной схемы на этих самых госзакупках.

«Группа сотрудников комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в 2024 году разработала и реализовала преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций», — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Глущенко.

Проще говоря, продвигали «своих» на конкурсах. Организатором этой схемы, по версии следствия, мог быть Денис Толстых — бывший руководитель Комитета по государственным закупкам Петербурга. Его жена, к которой он якобы собирался вылететь в Сочи, от комментариев отказалась. Отец подозреваемого, Игорь Толстых, также не подтвердил эту информацию.

Предполагается, что выйти на Дениса Толстых следователи могли с помощью его подчиненного — Егора Леонова. Его отправили под стражу в начале февраля. Он тоже подозревается в этой преступной схеме.

Еще одна фигурантка дела — Екатерина Даниловская, заместитель руководителя антимонопольной службы. Ее обвиняют в проведении фиктивных проверок, с помощью которых честных победителей конкурсов лишали возможности участвовать в торгах.

Схема выглядит так: сначала комитет проводил конкурс на госзаказ. В нем участвовали разные компании. В честной борьбе определяли победителя. А потом подставная компания подавала на него жалобу. Тут и подключались другие участники схемы — антимонопольная служба проводила проверку и якобы находила несоответствия. Конкурс проводят заново, и выигрывает уже «нужная» компания.

«Вполне возможно, этими контрактами реализация преступной схемы не заканчивалась. Порядка 98-99% сговоров, в том числе и такого рода, по данным криминологии, остаются скрытыми, невыявленными», — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной Думы РФ Дмитрий Тортев.

Это городская поликлиника, ремонт которой на конкурсе выиграла «своя» компания «Перспектива». Сумма контракта — 321 миллион рублей. И вроде ремонт провели. Но насколько качественные материалы использовали и как сильно отклонились от изначального плана — вопрос открытый. И это только один конкурс.

А ведь комитет по государственным заказам распоряжается почти 40% бюджета Петербурга — это почти 600 миллиардов рублей. Их служащие занимаются буквально всеми закупками в городе. Комитет находится в центре гигантской системы, которая объединяет больницы, сады, школы и все остальные социальные учреждения. Но главная функция — обеспечение конкуренции. То есть комитет как раз и нужен для того, чтобы госзаказы проходили на основе честной борьбы поставщиков.

«Конечно, при задержании вот этих недобросовестных сотрудников УФАС и при их допросе будут всплывать новые лица, новые компании. То есть это не конец этого расследования, только начало», — уверен председатель межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Корчак.

