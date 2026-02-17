В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инициативы направлены на ограничение необоснованного роста начислений и повышение прозрачности работы управляющих компаний.

Пакет инициатив, направленных на повышение прозрачности тарифов и упорядочивание деятельности управляющих компаний в сфере многоквартирных домов, планирует внести в Госдуму фракция «Единая Россия». Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, один из ключевых законопроектов предполагает четкое закрепление перечня услуг, которые обязана предоставлять управляющая компания, а также определение их стоимости без возможности навязывания дополнительных опций. Инициатива направлена на стандартизацию работы в отрасли.

Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала предложение отказаться от ежегодного перерасчета платы за общедомовое имущество. Пахомов отметил, что в ряде случаев корректировки приводили к росту начислений на десятки процентов. Новый подход предусматривает оплату таких расходов строго по показаниям приборов учета.

Глава профильного комитета подчеркнул, что фракция не поддерживает идею автоматической индексации тарифов ЖКХ управляющими компаниями на уровень увеличения налога на добавленную стоимость (НДС). Он заявил, что решение о повышении или снижении платы должно оставаться за жильцами, и партия намерена отстаивать это право.

Также парламентарий сообщил, что Федеральная антимонопольная служба по обращению партии рассмотрит каждый выявленный случай необоснованного роста тарифов. По его словам, экономически оправданное повышение может составлять около 1,7% и связано с изменением ставки НДС, тогда как все остальные случаи подлежат тщательной проверке и, при необходимости, санкциям.

Депутаты приняли в начале февраля 2026 года в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной антимонопольной службы по контролю за тарифами и предусматривающий ответственность вплоть до дисквалификации должностных лиц за превышение установленных показателей.

Кроме того, в Госдуме планируют рассмотреть документ об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля. Предлагается устранить дублирующие функции этих структур и наделить их дополнительными инструментами для выявления нарушений жилищного законодательства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут ввести мораторий на размеры тарифов ЖКХ. Тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство не могут быть выше максимального порога, установленного правительством России. Последние подобные нормы утвердили 25 ноября прошлого года. При этом размеры взимаемой с граждан платы за коммунальные услуги могут варьироваться в зависимости от региона.

