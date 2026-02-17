В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Рожко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Второй и третий этажи обвалились, а также пришли в негодность перекрытия чердака.

В городе Сертолово Ленинградской области произошло частичное обрушение здания военной комендатуры. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Известно, что разрушения затронули площадь примерно 15 на 50 квадратных метров. Обрушились второй и третий этажи, а также перекрытия чердака. Специалисты предупредили о сохраняющейся угрозе дальнейшего обрушения конструкций.

В результате происшествия, по информации источника 5-tv.ru, погибли три человека. Под завалами могут находиться еще несколько человек. На месте в данный момент работают экстренные службы.

В районе чрезвычайного происшествия временно отключили водоснабжение и электроснабжение для обеспечения безопасности и проведения аварийно-спасательных работ. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, писал 5-tv.ru, при пожаре из-за взрыва газа в Сергиевом Посаде погиб человек. В одном из частных владений было зафиксировано обрушение кровли, в результате чего получила повреждения газовая арматура газгольдера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.