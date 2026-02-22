Сладкая ловушка: как перестать тянуться к сахару и сократить его потребление

Диетолог Крель: чем больше сахара в рационе, тем сильнее тяга к сладкому

Вкусовые рецепторы можно перенастроить.

Отказаться от маффина к утреннему кофе или плитки шоколада после тренировки — задача не из легких. Но, по словам немецкого диетолога Даниэлы Крель, тягу к сладкому можно значительно снизить. О том, как полностью «перенастроить» вкусовые привычки, рассказало издание South China Morning Post.

Почему так тянет к сахару

Эксперт объясняет: восприятие сладости напрямую зависит от того, как часто сахар присутствует в рационе. Если сладкие напитки, десерты и перекусы — ежедневная норма, чувствительность рецепторов снижается.

Проще говоря, чтобы почувствовать вкус, требуется все больше сахара.

Если же сократить его потребление или сделать паузу на несколько недель, вкусовые ощущения постепенно восстанавливаются. Тогда двух-трех долек шоколада может быть достаточно вместо половины плитки, а привычная ложка сахара в кофе начинает казаться приторной.

Не «запретить все», а изменить привычку

Резкий отказ подходит не всем. Если вы сладкоежка, лучше начать постепенно:

убрать сладкие напитки;

не есть десерты ежедневно;

сократить количество сахара в чае или кофе.

Важно сначала проанализировать свое поведение: когда именно возникает тяга? После обеда? На фоне усталости? От скуки?

Осознание триггеров — первый шаг к изменениям.

Чем заменить сладкое

Вместо конфет и выпечки можно выбрать более полезные альтернативы:

фрукты и сухофрукты;

орехи;

натуральный йогурт с корицей или ванилью;

овсянку, замоченную на ночь с ягодами.

Такие продукты дают сладкий вкус, но при этом содержат клетчатку и полезные вещества.

Почему срывы — это нормально

После тяжелого дня желание «заесть стресс» вполне естественно. Эксперт подчеркивает: единичный срыв — не провал. Главное — не воспринимать его как конец пути. Гораздо важнее вернуться к выбранному курсу на следующий день.

Как снизить тягу физиологически

Когда уровень сахара в крови падает, организм требует быструю энергию — чаще всего в виде сладостей. Чтобы этого избежать:

не пропускайте приемы пищи;

включайте в рацион белок и клетчатку;

следите за полноценным завтраком и обедом.

Белок и клетчатка помогают стабилизировать уровень глюкозы и снижают вероятность внезапных «сладких атак».

Отказ от сахара — это не столько про запреты, сколько про осознанность и постепенную перестройку привычек. И чем дольше вы выдерживаете паузу, тем легче становится.

