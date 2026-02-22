НАСА предупреждает о тысячах неучтенных астероидов-убийц городов

Фото: 5-tv.ru

Космические объекты крупных размеров могут внезапно атаковать населенные пункты, вызвав масштабные разрушения.

Земля остается беззащитной перед тысячами потенциально опасных астероидов, которые ученые называют «убийцами городов». Об этом сообщает Mirror.

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) признают, что около 15 тысяч подобных объектов среднего размера до сих пор не обнаружены и свободно перемещаются в опасной близости от нашей планеты. Речь идет о небесных телах диаметром порядка 140 метров, столкновение с которыми может обернуться катастрофой регионального масштаба.

«Что мешает мне спать по ночам, так это астероиды, о которых мы ничего не знаем», — призналась ведущий эксперт по планетарной защите, доктор Келли Фаст.

По словам ученой, мелкие объекты сгорают в атмосфере постоянно, а траектории гигантских тел, известных по фильмам, давно изучены. Проблема заключается именно в «среднем классе» камней. Всего в космосе может находиться до 25 тысяч таких тел, но на текущий момент зафиксировано лишь 40% из них. Поиск оставшихся 15 тысяч требует значительного времени и использования мощнейших телескопов.

Ситуация осложняется отсутствием надежных инструментов для отражения угрозы в реальном времени. Ранее миссия DART успешно изменила орбиту небольшого астероида Диморфос, однако готового аппарата для повторения такого маневра сейчас нет. Доктор Нэнси Шабот из Университета Джонса Хопкинса отмечает, что инвестиции в создание постоянной системы защиты не производятся.

В настоящий момент у человечества нет возможности активно отклонить летящий к Земле объект, если он будет обнаружен слишком поздно. Бывшее достижение с аппаратом DART было лишь демонстрацией технологии, а не постановкой системы на боевое дежурство.

