Снятые более трех лет назад фильмы не могут выйти в прокат из-за конфликта продюсера и режиссера

Фото, видео: 5-tv.ru

Инвесторами картин выступили родители юных актеров — десятки миллионов рублей исчезли неизвестно куда.

Мечта сделать детей звездами кино обернулась для их родителей большим скандалом. Они вложили деньги в съемки семейного фэнтези, который уже три года лежит на полке.

Как десятки миллионов рублей растворились за кадром и почему фильм не пускают на большие экраны — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Съемки фильма «История про волшебного Оленя». Основной актерский состав — дети. Их родители выступают соинвесторами. Бюджет семейной фэнтези-драмы — десятки миллионов рублей. Над производством киноленты работали на протяжении нескольких месяцев.

— Мы сидим в сорокаградусную жару, работаем и творим. И у нас уже получается, и получится еще лучше.

Это видео было опубликовано летом 2022 года. Фильм досняли в том же году. В следующем — планировали его выпустить. Прошло три с половиной года, но он так и не вышел в прокат.

«Подготовка, съемка, написание сценария, режиссура и монтаж — все эти задачи я выполнял. И когда пришло время выпускать художественные фильмы, сказали, что не будут принимать материал», — сказал режиссер, сценарист, оператор Александр Стеркин.

Режиссер фильма Александр Стеркин говорит, что инициатором заморозки проекта стала главный продюсер — Екатерина Максимова. Якобы она не захотела принимать черновой вариант фильма и отдавать его на пост-продакшн. По его словам, Максимова также искала актеров и инвесторов в своем модельном агентстве Celebrity Model Group.

«Мы выступали как инвесторы. Мы должны были внести, вот я лично внесла за первый фильм два миллиона и должна была получить три миллиона по выходу фильма. И точно так же родители все сдавали деньги. Многие мамы и по семь, и по восемь», — рассказала инвестор Наталья Деренская.

Планировалось выпустить как минимум четыре картины с участием несовершеннолетних. Но на большие экраны вышел только один фильм — «Селебрята».

«Я, на тот момент еще ребенок, всему этому верила. Я очень ждала момента выпуска, потому что я чего-то ждала такого, что я как будто стану сразу голливудской звездой», — поделилась актриса Милана Налгирова.

По словам режиссера и инвесторов, Максимова обналичила все вложенные деньги. И потратила более ста миллионов рублей на собственные нужды.

«Нас, детей, особо в это не погружали и не говорили вообще особо причин, почему фильм не был выпущен. Этим занимались взрослые — родители», — добавила актриса Дарья Токарева.

В свою очередь, родители актеров должны были самостоятельно покрывать расходы во время съемок.

Как рассказали инвесторы, все переговоры по фильму вела сама Екатерина Максимова. Но в документах указано имя ее мужа. Год назад он погиб на СВО. И ответственность за выпуск фильмов теперь лежит на супруге. И она, по словам родителей, делает все, чтобы картины не вышли в прокат.

«Мы хотим сдать материал. Единственное наше условие было: „Документы-то принесите какие-нибудь, акты приема-передачи“. Они: „Нет, мы хотим ссылку“. А что такое для режиссера дать ссылку на фильм? То есть его элементарно в интернет спускаешь, и фильм стоит ноль рублей ноль копеек, а виноват в итоге он», — отметила супруга Александра Стеркина Екатерина Чернова.

Екатерина Максимова, в свою очередь, заявила, что так делают все режиссеры. И, например, вышедший в прокат фильм «Селебрята» Александр Стеркин отправил именно ссылкой. Журналисты связались с Екатериной, чтобы узнать, как и с кем на самом деле заключались договоры. По ее словам, сначала инвесторы подписывали документы не с ней, а с кинокомпанией Александра. И только после — с ИП Максимова.

«В апреле 2021 года Александр ссорится с Маргаритой — со своей супругой, на ком была кинокомпания. С его слов: „Давайте теперь заводить наших инвесторов на ваше ИП. Нужно, чтобы кто-то принимал на себя денежные средства, а потом переводил эти денежные средства мне“», — рассказала продюсер Екатерина Максимова.

Итого Александр Стеркин получил как минимум 40 миллионов рублей на производство фильмов. Все эти деньги — вложения инвесторов. Куда они в итоге были потрачены — неизвестно до сих пор.

«На требования инвесторов показать материал, почему не выпускается фильм — он стал отвечать: „А с кем у вас договора? С ИП Максимова? Вот к нему и обращайтесь. Ко мне какие вопросы?“» — продолжила Максимова.

Кто в итоге виновен в том, что инвесторам не выплатили их деньги — теперь выяснят правоохранители. На ком в итоге лежит ответственность за выпуск трех не вышедших фильмов — должны решить уже продюсер и режиссер. Пока между ними продолжаются споры, дальнейшая судьба кинолент остается под вопросом. Хоть и съемки закончились уже три года назад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.