Роскомнадзор отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

В начале февраля у популярного в России сервиса наблюдались проблемы в работе.

Роскомнадзор (РКН) прокомментировал сообщения о том, что в России с 1 апреля 2026 года могут заблокировать мессенджер Telegram. Об этом сообщила РБК.

Ранее в этот день в сети стала распространяться информация о том, что Telegram могут полностью заблокировать уже через пару лет. Якобы это произойдет по аналогии с другими ресурсами, которые в настоящее время недоступны на территории России. Речь шла про Instagram* и Facebook*.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — так РКН прокомментировал новую информацию о блокировке популярного сервиса бизнесмена Павла Дурова.

Накануне Роскомнадзор уже реагировал на высказывания главы комитета Государственной думы (ГД) по информационной политике Сергея Боярского о том, что Telegram якобы ведет диалог с российскими властями, и пытается урегулировать ситуацию. В то же время стало известно, что площадка по требованию РФ заблокировала более 200 тысяч групп и каналов.

В начале февраля РКН заявил: ряд мессенджеров, включая Telegram, продолжает игнорировать требования закона, несмотря на ранее объявленные предупреждения. После этого в России стали замечать проблемы в работе площадки.

* — принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ