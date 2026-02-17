Шесть россиян получили приглашения на Паралимпиаду-2026

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Наши спортсмены выступят в трех дисциплинах.

Шесть россиян получили приглашения для участия в Паралимпиаде-2026, которая пройдет в Италии с 6 по 15 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.

Россияне будут соревноваться в трех дисциплинах: по два человека в каждой. Так, в горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпиад Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках участие примут многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян. А Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер выйдут на старт в парасноуборде.

Данное решение является окончательным. Рожков пояснил, что основное распределение квот завершилось еще в мае прошлого года. Российская организация обращалась с просьбой о выделении дополнительных мест, однако получила отказ.

Также, по словам Рожкова, к биатлону, следж‑хоккею и керлингу на колясках россияне не допущены. Поэтому ждать двухсторонних приглашений в этих соревнованиях не стоит.

До этого стало известно, что российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он вышел на лед в нейтральном статусе, то есть без флага.

