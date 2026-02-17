Чревато последствиями? Чем заменить мясо и молочные продукты в Великий пост

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если не подойти грамотно к своему питанию в этот период, можно получить проблемы со здоровьем.

В этом году Великий пост начнется 23 февраля. Это значит, что все, кто будет поститься, начнут отказываться от употребления мяса и молочных продуктов. Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, на что их можно заменить, чтобы не навредить своему здоровью.

Как известно, в мясе и молочных продуктах содержится полноценный белок — из него человек берет все необходимые аминокислоты. И содержится такой белок только в продуктах животного происхождения.

«В растительных продуктах они (аминокислоты — Прим. ред.) неполноценны. Очень важно комбинировать и использовать разные источники растительного белка», — рассказала эксперт.

В частности, мясные блюда являются источником железа — главного элемента, обеспечивающего транспорт кислорода к органам и тканям нашего организма. Если на длительное время отказаться от животной пищи, то возрастает риск дефицита железа. Это в свою очередь приводит к анемии. Также такая пища является главным источником витамина B12, который почти не встретишь в растительных продуктах.

Поэтому во время Великого поста специалист рекомендует включить в рацион бобовые продукты: нут, фасоль, горох, чечевица. Все эти продукты — хороший растительный источник белка. Также стоит обратить внимание на цельнозерновые продукты, ведь они тоже содержат в себе растительный белок.

«В период поста можно употреблять продукты для веганов. Они содержат растительный белок, который состоит, как правило, из комбинации сои, гороха. Эти продукты зачастую обогащены витамином B12, железом, кальцием», — уточнила Наталья Круглова.

Что касается стандартной «молочки», то ее можно заменить на растительное молоко. Их часто называют «растительными напитками». Однако в них содержится больше углеводов, чем белка. Исключение здесь составляет лишь соевое молоко — в нем этого вещества достаточно. То же касается йогуртов и творожков из этого продукта. Например, тофу — в это блюдо можно добавить разные усилители вкуса: зелень, специи, фрукты, джемы.

Есть еще одна проблема при переходе с обычного молока на альтернативное: дефицит кальция. Чтобы этого не допустить, стоит обратить внимание на наличие в напитках этого микроэлемента, а также витамина D. Продукты из овсяного молока также станут неплохой заменой, но стоит также отслеживать наличие кальция в составе.

Ранее 5-tv.ru писал, какие блины в тренде на Масленицу-2026. В соцсетях расходятся очередные необычные рецепты традиционного лакомства на праздник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.