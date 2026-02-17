Трагедия легенды: Роберт Дюваль жалел перед смертью, что так и стал отцом

Radar Online: Роберт Дюваль жалел перед смертью, что так и стал отцом

Фото: www.globallookpress.com/Christopher Drost

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До 90 лет он надеялся, что у него появится наследник.

Актер Роберт Дюваль прожил долгую, яркую жизнь, получил «Оскар», сыграл десятки культовых ролей. Однако до последних дней он сожалел об одном — что так и не стал отцом. Об этом сообщает Radar Online.

«Наверное, я стреляю вхолостую»

Несмотря на четыре брака и почти 30-летний союз с актрисой Лусианой Педрасой, детей у актера не было. Он не скрывал, что всегда хотел стать отцом и пытался завести ребенка со многими женщинами — как в браке, так и вне брака.

«Наверное, я стреляю вхолостую», — говорил Дюваль, предполагая, что причина может быть в нем самом.

С Педрасой он познакомился в 1996 году в Буэнос-Айресе. Ей было 24 года, ему за 60. В 2005-м они поженились.

Разница в возрасте в 41 год не мешала отношениям, а сам актер, по словам инсайдеров, до 90 лет надеялся, что у них появится ребенок. Рассматривались варианты ЭКО и суррогатного материнства.

Легенда экрана

Роберт Дюваль вошел в историю кино благодаря ролям в «Крестном отце» и «Апокалипсисе сегодня». Его карьера длилась более шести десятилетий, а имя стало символом «золотой эпохи» Голливуда.

Даже в преклонном возрасте он оставался активным, занимался спортом и, по словам знакомых, «мог заткнуть за пояс 40-летних в спортзале».

Но, несмотря на профессиональный успех и признание, мечта о ребенке так и осталась несбывшейся.

Смерть легенды

Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет. О его смерти сообщила супруга Лусиана Педраса.

«Вчера мы простились с моим любимым мужем, дорогим другом и одним из величайших актеров нашего времени. Боб мирно скончался у себя дома, в окружении любви и заботы. Для всего мира он был лауреатом премии „Оскар“, актером, режиссером, рассказчиком. Для меня он был всем», — написала она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.