Храп в метро изменил жизнь: мужчина похудел на 60 кг, не отказываясь от фастфуда

Daily Mail: мужчина похудел на 60 кг, не отказываясь от фастфуда

Его футбольная команда также подкрепляла уверенность в себе.

Джоуи Дансида весил около 160 килограмм и постоянно чувствовал усталость, работая в оживленном тайском ресторане, где ел все, что находил. Но после одного неловкого случая в метро он решил кардинально изменить жизнь. В итоге он похудел почти на 60 килограммов. Об этом сообщает Mirror.

Однажды Джоуи заснул в вагоне и начал громко храпеть. Его разбудил незнакомец. Этот момент он называет «тревожным звонком», после которого понял, что дальше так продолжаться не может.

Проблемы со здоровьем

Мужчина признался, что всегда был крупным, но с возрастом ситуация ухудшилась. Он страдал от бессонницы, постоянной дневной усталости и сильного храпа.

Во время работы на кухне он мог съедать по 400 граммов риса за один прием пищи. В ноябре 2023 года Джоуи решил действовать и вступил в футбольный клуб для мужчин с избыточным весом.

Похудел почти на 60 кг

На старте его вес составлял примерно 160 килограмм. К декабрю ему удалось снизить его до около 102 килограмм.

Главный принцип оказался неожиданно простым. Он не отказался от любимой еды, включая фастфуд. Джоуи начал считать калории и сократил порции.

«Я по-прежнему ем фастфуд и вредную еду, но начал считать калории. Мой рацион практически не изменился, просто порции стали меньше. Я хочу придерживаться здорового образа жизни, но не готов каждый день есть куриную грудку и вареные овощи», — рассказал он.

Джоуи придерживался нормы примерно в 2000 калорий в день и постепенно терял вес.

Футбол как мотивация

Переломным моментом стало регулярное движение. Он начал играть в футбол раз в неделю в рамках программы, которая помогает мужчинам с индексом массы тела выше 27,5.

Команды соревнуются не только по количеству голов, но и по суммарному снижению веса. Игроки также получают рекомендации по питанию, физической активности и психологической поддержке.

По словам Джоуи, раньше он никогда бы не решился записаться в спортзал или футбольную секцию из-за неуверенности в себе. Но поддержка команды изменила его отношение к спорту.

Новая жизнь

После того как он сбросил более 30% от первоначального веса, уверенность Джоуи «взлетела до небес».

«Этот путь был непростым, но оно того стоило», — говорит он.

Особенно его мотивируют комплименты от друзей и знакомых, которые замечают изменения во внешности и состоянии здоровья.

Сегодня Джоуи продолжает играть в футбол, следить за калориями и поддерживать форму — без жестких диет и полного отказа от любимых блюд.

