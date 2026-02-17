«Брак расторгнут»: Анна Акопян рассталась с Николом Пашиняном

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/M. Popow

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У пары есть четверо детей.

Спутница премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян 17 февраля сообщила, что ее многолетнему союзу с политиком пришел конец. Об этом она написала у себя на странице в соцсети.

«Уважаемые соотечественники, хочу сообщить вам, что мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном расторгнут», — говорится в сообщении.

О том, что стало поводом для разрыва отношений, Анна Акопян не уточнила. При этом она попросила всех быть сдержанными и корректными. От дальнейших комментариев Анна также отказалась.

Между тем сам Пашинян активно занимается не только государственными делами, но и музыкой. В конце января 2026 года он, например, выступил на ударных во время концерта в одном из ресторанов Армении.

Пашинян и Акопян прожили вместе почти 30 лет. Они познакомились, когда Анна училась на первом курсе факультета журналистики Ереванского государственного университета, а Никол уже работал журналистом в оппозиционной газете «Айкакан жаманак». От этого союза у политика есть четверо детей: сын Ашот и дочери Мариам, Шушанна и Арпине. Несмотря на это, официально свои отношения пара так и не оформила.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.